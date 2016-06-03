Mogadişu Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de Mogadişu Büyükelçiliği'nin açılışına katıldı. "2011 yılında ilk geldiğim günden bu yana nasıl bir ilerleme, nasıl adımlar attığınızı gördüğüm için çok mutluyum" diyen Erdoğan, "Şu anda içinde bulunduğumuz Mogadişu Büyükelçiliği Külliyesi, Türkiye'nin yurt dışında bulunan 1 numaralı külliyesidir" diye konuştu.

"Aslında gittiğim her yerde dostlara söylüyorum, burada Türkiye'nin şanına yakışır bir büyükelçilik yapıldı" diyen Erdoğan, "Çünkü bizim geleneklerimizde kiracılık yok. Hele hele büyükelçilik kira gibi bir binada olduğu zaman onun tadı da olmuyor, oradaki hizmet de lezzetli olmuyor. Atılan adımlar hep bu istikamette yürüyor" ifadelerini kullandı.