Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle çay içti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarabya'da minibüs durağını ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti sırasında bir Beşiktaş taraftarını tebrik etti ve isteği üzerine ailesiyle telefonda görüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Huber Köşkü'ne geçtiği sırada, Tarabya bayırındakiminibüs durağına uğrayarak, şoförlerin ikram ettiği çayı içti.

Yaklaşık yarım saat süren sohbetin ardından durağın dışına çıkan Erdoğan, şoförlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoldan geçerken yanına gelen ve askerden izne geldiği öğrenilen bir genç ile araçlarından inen bir ailenin de fotoğrafçektirme isteğini geri çevirmedi. Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

Davutoğlu da taksi durağını ziyaret etmişti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bosna Hersek gezisi dönüşünde, Ankara Telekom Arama Taksi Durağı ile Zirai Donatım Taksi Durağı'nı ziyaret etmişti.