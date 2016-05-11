T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerle çay içti

Başbakan Davutoğlu da taksi duraklarını ziyaret etmişti

11 Mayıs 2016 12:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarabya'da minibüs durağını ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti sırasında bir Beşiktaş taraftarını tebrik etti ve isteği üzerine ailesiyle telefonda görüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Huber Köşkü'ne geçtiği sırada, Tarabya bayırındakiminibüs durağına uğrayarak, şoförlerin ikram ettiği çayı içti. 

Yaklaşık yarım saat süren sohbetin ardından durağın dışına çıkan Erdoğan, şoförlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoldan geçerken yanına gelen ve askerden izne geldiği öğrenilen bir genç ile araçlarından inen bir ailenin de fotoğrafçektirme isteğini geri çevirmedi.  Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti. 

 

Davutoğlu da taksi durağını ziyaret etmişti

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bosna Hersek gezisi dönüşünde, Ankara Telekom Arama Taksi Durağı ile Zirai Donatım Taksi Durağı'nı ziyaret etmişti.

ETİKETLER

tayyip erdoğanminibüsçüçaydavutoğluhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24