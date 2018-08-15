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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

ANKARA, (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

15 Ağustos 2018 19:24

ANKARA, (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin Eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.

İki lider, önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda uzlaştı. Merkel, görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.

 

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