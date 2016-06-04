Erdoğan’dan Merkel’e: Elinden geleni yapacağını söyledi, elinden gelen oylamaya katılmamak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarının Almanya Federal Meclisi'nde kabul edilmesine yönelik tepkilerini sürdürerek, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştirdi. Erdoğan, Merkel'e "Elinden geleni yapacağını söyledi, elinden gelen oylamaya katılmamak mı?" diye sordu. "Ermeni 'Soykırımı' için tarihçileri görevlendirelim, çıkacak sonuca razıyız. Hodri meydan" diyen Erdoğan, "Dürüst değiller. Samimi değiller, aldıkları kararın kıymeti yok. Burdan girer burdan çıkar. Biz tarihimizin sorgulanmasını Almanya'ya bırakacak kadar aşağılık değiliz" ifadesini kullandı.

Ora İstanbul Arena'da Medipol Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"19 yıl önce sağlık hizmetlerinde atılan bir adımın, böylesine seçkin bir üniversite doğması sürecini yakından takip ettim. Sadece Medipol'ün serencamı bile öğrencilerimiz için en güzel derstir. Ziyaret ettiğim okullarda tahtanın önüne geldiğimde, nasihat mahiyetinde; oku, düşün, uygula, neticelendir yazar, imzamı atarım.

Okumak yetmez. Size aktarılan her bilgiyi kayıtsız şartsız kabul etmeyeceksiniz; düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz. Nakille birlikte aklı da kullanacaksınız. Okudunuz, düşündünüz yine yetmez. Uygulayacaksınız. Kuvveden fiile çıkacaksınız. Okuduklarınızı, düşündüklerinizi hayata geçireceksiniz. Bu da yetmez. Başladığınız işi bitireceksiniz. Biz de maalesef Türk gibi başlayıp el gibi bitirmek diye bir deyim var.

İstanbul'da 4.5 yıl belediye başkanlığı yaptım, 11 yıl başbakanlığım var, 2 yıla yakın cumhurbaşkanlığı sürecim var. Her projeye bizzat kendim defalarca gidip kontrol etmişimdir.

Ben hiç el öptürmem, annenizin babanızın bir de öğretmenizin elini öpün. Bazıları ayaklarını da öptürüyorlar ama artık bunlar bir kenara itildi, ötelendi. Şahsım milletim adına hocalarınıza teşekkür ediyorum. Sizleri şimdiden kutluyorum.

'Ermeni soykırımı' için tarihçileri görevlendirelim, sonuca razıyız'

Alman Parlamentosu yapıları görüyorsunuz değil mi? Dert ne? Almanya'daki Türklerin evlatlarına yalan tarihi öğretmenin adımını atıyorlar. Olayın başını çekenin kökeni, ili söylemeyeceğim, o ilden olanlar karşımda duruyor şimdi, onlar da tabi buradan gerekenleri söylüyor. Kökeni itibariyle buralı. Ama ben ona bir defa Türk diyemem. Niye? Bu milletin kanının damarlarında olduğu bir insan kalkıp da bu milleti sözde Ermeni Soykırımı ile suçlayamaz. Biz, bütün arşivlerimizi açtığımız halde, ey Alman yöneticileri, sorumluları, medyası şusu busu, eğer kendinize güveniyorsanız zerre kadar tarihe belgeye bilgiye saygınız varsa biz bütün arşivlerimizi açtık. Siz de açın. Gelin tarihçileri görevlendirelim. Arkeologları görevlendirelim. Bu çalışmaların neticesinde çıkacak olana biz razıyız. Hodri meydan.

Dürüst değiller. Samimi değiller, aldıkları kararın kıymeti yok. Burdan girer burdan çıkar. Gençlik olarak tek arzum, tek isteğim şudur, biz tarihimizin sorgulanması Almanya'ya bırakacak kadar aşağılık değiliz.

Sosyal medyada mesaj yayınlayanlar, yurt dışında konuşanlar var. Üniversitelerimizde 150 bin öğretim elemanı içinde kendi ülkesine ve milletine söverek sivrilmek isteyen 3-5 kişinin olduğu anlaşılıyor. İlim ve irfanlarıyla gerçek akademisyenlerimizi tenzih ederek adeta 5. kol faaliyeti inşa edenleri kınıyorum.

‘Elinden geleni yapacağını söyledi, senin elinden gelen oylamaya katılmamak mı?’

Almanya'daki Türklerin evlatlarına yalan bir tarihi öğretmenin adımlarını atıyorlar. Bu skandal olayın başını çekenin kökeni itibariyle buralı ama ben ona Türk diyemem. Niye? Çünkü bu milletin kanının damarlarında olduğu bir insan kalkıp da bu milleti sözde Ermeni soykırımı ile suçlayamaz. Bunu yapamaz. Biz bütün arşivlerimizi açtığımız halde Ey Alman yöneticileri tüm dünyaya da sesleniyorum, eğer kendinize güveniyorsanız, tarihe, ilme saygınız varsa biz bütün arşivlerimizi açtık, siz de açın. Gelin tarihçileri görevlendirelim. Çalışmaların neticesinde çıkacak olana biz razıyız. Hodri meydan. Bunu sadece bugün söylemiyorum, hep söyledim. Ey Almanya, sen ne yapmak istiyorsun? Senin derdin ne? Kendisi ile konuştuğumuzda elinden geleni yapacağını söyledi, senin elinden gelen parlamentodaki oylama katılmamak mı?"