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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kahraman'ı hastanede ziyaret etti

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: Kahraman'ın sağlık durumu iyi

11 Ocak 2017 18:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret esnasında TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın eşlik etti.

 

''Sağlık durumu iyi''

 

Ahmet Aydın, Kahraman'ın sağlık durumu ile ilgili sorusuna, "Sağlık durumunda bir sıkıntı yok, gayet iyi. Uygun bir ortamda doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlığı son derece iyi, değerleri çok iyi, morali yerinde. En kısa sürede normal servise çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti oldu, iyi oldu, moral oldu” şeklinde cevap verdi.

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