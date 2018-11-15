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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la Gazze'yi görüştü

ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefonda  görüştü

15 Kasım 2018 22:00

ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazze\'de yaşananlarla ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefonda  görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Gazze’de yaşananlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede Türkiye’nin Filistin davasına olan desteğini ifade etti.
TÜLİN BUMİN’E TAZİYE TELEFONU
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin’in eşi Tülin Bumin’i de telefonla arayarak taziyelerini ilettiği belirtildi.

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