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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHMUD ABBAS'LA GAZZE'Yİ GÖRÜŞTÜ

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas’la telefonda görüştü

15 Kasım 2018 21:54

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas’la telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Gazze’de yaşananlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede Türkiye’nin Filistin davasına olan desteğini ifade etti.

TÜLİN BUMİN’E TAZİYE TELEFONU

Bu arada Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin’in eşi Tülin Bumin’i de telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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