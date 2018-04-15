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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Görüşmede, ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere'nin, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı ele alındı

15 Nisan 2018 00:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı iddiasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına” işaret etti.

“Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının” önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu” vurguladı.

Macron, May ve Trump ile de görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile yaptığı telefon görüşmesinde, Macron'un, Suriye'de hedefine ulaşan rejimin kimyasal kapasitesine yönelik operasyondaki başarıdan ve Fransız, Amerikan ve İngiliz güçleri arası iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

BMGK'nin birlik içinde hareket etmesi gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de siyasi, kimyasal ve insani konularda inisiyatifi ele almalıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre ile bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonun hedefine ulaştığını, rejimin, kimyasal silah üretme kapasitesinin azaltıldığını belirterek, bundan sonra diplomatik ve insani alanda faaliyete geçmenin zamanı olduğunu söyledi.

 

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