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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

25 Kasım 2017 22:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "IŞİD'ten temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığı" vurgulandı.

Görüşmede, 22 Kasım'da Soçi'de gerçekleştirilen üçlü zirveye dair bilgi paylaşımında bulunduğu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, Suriye'de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti. 

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