Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da

Aynur Tattersall / Londra, 13 Mayıs (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.

Türkiye\'nin stratejik ortağı ve müttefiki Birleşik Krallık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek.

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu\'nun yedinci toplantısının kapanış etkinliğine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarıyla da görüşecek.

Dünyanın saygın düşünce kuruluşlarından Chatham House\'da da bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Londra\'da gerçekleştireceği görüşmelerde, ekonomi, ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, kültür gibi öncelikli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak\'taki gelişmeler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının da ele alınması öngörülüyor.

Türkiye\'nin, terörle mücadele başta olmak üzere her düzeyde yoğun diyalog içinde bulunduğu İngiltere, 16 milyar doları aşkın ikili ticaret hacmiyle Türkiye\'nin önde gelen ekonomik ortakları arasında bulunuyor.

Ayrıca ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Brexit sonrası iki ülke arasında 16 milyar dolar olan ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması, enerji ve savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar konuşulacak.