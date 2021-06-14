NATO Liderler Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler zirvesinin yapılacağı Brüksel'deki NATO karargahında zirve öncesi Avrupalı liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından NATO liderleri geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Erdoğan, NATO karargahına ulaştıktan kısa süre sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme yapmak için bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesi yaklaşı 50 dakika süren Erdoğan, daha sonra Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmeler yaptı.
İkili temasların ardından, NATO liderleri geleneksel aile fotoğrafı çekimi için bir araya geldi. Liderler, sosyal mesafeli bir fotoğraf çekildi.
Aile fotoğrafının ardından “Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı” başladı.
Erdoğan, ,NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu etkinliğinin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumunda video mesaj yoluyla konuştu. Video mesajda Erdoğan, Erdoğan, "İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO ve ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik" ifadesini kullandı.
Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin ardından açıklama yapan Elysee Sarayı, iki liderin Suriye ve Libya konusunda birlikte ilerlemeye istekli olduklarını söylediklerini aktardı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirttim. Erdoğan ile görüşme, İslam bağlamında meseleleri açıklığa kavuşturmayla sonuçlandı ve Libya ile Suriye'de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koydu."
Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.
Görüşme sonrası Britanya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı" ifadeleri kullanıldı.
Erdoğan, Macron ve Johnson'ın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Almanya hükûmet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Merkel'in 24-25 Haziran'daki Avrupa Konseyi öncesi AB-Türkiye ilişkileri ile Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıs meselesinin çözümüne dair yapılan çalışmaları görüştüğü belirtildi.