NATO Liderler Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler zirvesinin yapılacağı Brüksel'deki NATO karargahında zirve öncesi Avrupalı liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından NATO liderleri geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.

Erdoğan, NATO karargahına ulaştıktan kısa süre sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme yapmak için bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesi yaklaşı 50 dakika süren Erdoğan, daha sonra Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmeler yaptı.