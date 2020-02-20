Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarraj'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde, iç savaş yaşanan Libya'da kalıcı ateşkes için askeri komite toplantılarının başladığı bugün, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj'la görüştü.
İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
BM: Libya için ateşkes görüşmeleri tekrar başladı
Birleşmiş Milletler, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.
BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusunda kontrolü elinde tutan Halife Hafter'e bağlı güçlerin salı günü Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya almıştı.