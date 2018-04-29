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BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, "Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir" açıklamasında bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toplanan 5 bin kişilik kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Erdoğan Akçakalelilere ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere kucak açtığı için teşekkür etti, 'terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini' vurguladı.

Erdoğan aynı zamanda 'Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına müsaade edilmeyeceğini' dile getirdi:

"Güneyimizde Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir gayretin içindeler.

Akçakale'den sesleniyorum; yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir.

Bunu biz Amerika'ya da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. Asla böyle bir şeye lütfen fırsat vermeyin, verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve sizler terör devletleriyle anılırsınız. Bu konuyla ilgili mücadelemizi de sürdüreceğiz."

YPG'ye verilen silahları geri alacağı belirtildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'yı ele geçirmeye çalışan SDG'nin omurgasını YPG güçleri oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet, ABD'yi YPG'ye silah verme kararından dolayı eleştiriyor; silahların PKK'nın eline geçeceği uyarısında bulunuyor.

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