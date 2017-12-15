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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'le ilgili kararın iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde girişimleri başlatıyoruz

"Bu adaletsizliği ortadan kaldıracağımıza inanıyorum"

15 Aralık 2017 17:53

ABD'nin Kudüs kararının iptali için girişimler başlattıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kudüs'le ilgili kararın iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde girişimleri başlatıyoruz" dedi.

Konya'da düzenlenen Kudüs mitingine videokonferans yoluyla katılan Erdoğan,  "Kudüs'teki kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik. ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce BM Güvenlik Konseyi'nde orada da bir veto olursa BM Genel Kurulu'nda haksız kararın iptali için çalışacağız. Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu adaletsizliği ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bizler hak hukuk ve meşruiyet çizgisinden asla sapamayız. Biz intikam değil adalet için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

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