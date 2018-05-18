 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUDÜS MİTİNGİNDE KONUŞTU (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

\"1967 yılında Kudüs\'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail\'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme ortak olmuştur\"

\"Onun için diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem. Bugün de Amerika\'nın attığı adıma karşı etkili tavır koymayan BM, yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur\"

\"İsrail 1947\'den beri dilediğini yapıyor bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Amerika\'nın aldığı son kararla Kudüs\'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa, giderek sıklaşan bir şekilde radikal Siyonistlerin çizmeleri ile kirletiliyor\"

\"Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur. Yüreklerin, canların ortaya konduğu bir mücadele elbette zaferle sonuçlanacaktır\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Kudüs sadece bir şehir değildir Kudüs, bir imtihan, sembol, kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Tüm insanlık da Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı\'da düzenlenen \" Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinginde konuştu.

Erdoğan, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına ilişkin, \"Kudüs sadece bir şehir değildir Kudüs, bir imtihan, sembol, kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır\" diye konuştu. \"Reis bizi Kudüs\'e götür\" sloganları üzerine Erdoğan, \"İnşallah yakındır inşallah\" dedi. Erdoğan, \"Tüm insanlık da Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Müslümanlar olarak, yüreklerimizdeki Kudüs işgal edildiğinden beri, zalime gerektiği gibi karşı koyamaz olduk. Osmanlı devleti 4 asır boyunca Kudüs\'ü diğer dinlerin mensupları için de barış, esenlik şehri olarak yönetmişti. Şehrin tüm dinlere saygılı yapısı hızla bozuldu. Müslümanlar ile birlikte Hristiyanların kutsalları da İsrail\'in tehdidi altına girdi\" ifadelerini kullandı.

\"1967 YILINDA KUDÜS\'ÜN İŞGALİNE SESSİZ KALAN BM ZULME ORTAK OLMUŞTUR\"

Birleşmiş Milletleri (BM) Kudüs konusunda aldığı kararlar nedeniyle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"1967 yılında Kudüs\'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail\'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme ortak olmuştur. Yoksa bir Amerika\'nın iki dudağının arasına mahkum olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz\" dedi.

\"ONUN İÇİN DİYORUZ Kİ ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM\"

Erdoğan, \"Onun için diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem. Bugün de Amerika\'nın attığı adıma karşı etkili tavır koymayan BM, yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur. Kudüs\'ün İsrail tarafından işgalinden 2 yıl sonra bir veya bir grup Yahudi tarafından Mescid-i Aksa\'nın yakılması bardağı taşıran son damla olmalıydı\" ifadelerini kullandı.

\"BUNLAR SİYONİST. BİR SİYONİZM MÜCADELESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunlar Siyonist. Bir Siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Böyle bir felaket bile maalesef Müslümanları kendilerine getirmeye yetmedi. Siyonistlerle, Musevileri birbirinden ayırıyorum. Asıl mücadele Siyonizm ile. Siyonistlerle. Onların Müslümanlara olan düşmanlığı hiç affedilir gibi değil. Dönemin İsrail başbakanı bu yangının yaşandığı günkü hissiyatını sandım ki \'Müslümanlar dört bir yandan Kudüs\'e gelecek. Sabaha kadar korkudan uyuyamadım\' dedi. Sabah oldu ve hiç bir şey yaşanmadı. \'O zaman anladım ki dilediğimizi yapabiliriz\' diye anlatıyor. Acı ama durumumuz işte budur. Mescid-i Aksa\'yı, Kudüs\'ü, Filistin\'i belki dillerimiz unutmadı ama elleri kolları bağlı seyirci olmanın ötesine geçemediğimiz ortada\" diye konuştu.

\"İSRAİL 1947\'DEN BERİ DİLEDİĞİNİ YAPIYOR BUGÜN DE AYNI PERVASIZLIKLA YOLUNA DEVAM EDİYOR\"

Erdoğan, \"İsrail 1947\'den beri dilediğini yapıyor bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Amerika\'nın aldığı son kararla Kudüs\'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa, giderek sıklaşan bir şekilde radikal Siyonistlerin çizmeleri ile kirletiliyor. Müslümanlar olarak kınamaktan başka bir şey yapmıyor, yapamıyoruz\" dedi.

\"BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NE İSE KUDÜS DE ODUR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur. Yüreklerin, canların ortaya konduğu bir mücadele elbette zaferle sonuçlanacaktır\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Miting alanına siyasilerin gelişi

-Yapılan konuşmalar

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

