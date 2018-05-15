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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe II. Elizabeth ile görüştü (2)

(Fotoğraf ve ayrıntılarla güncellendi) Aynur Tattersall / Londra, 15 Mayıs (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kraliçesi II: Elizabeth ile görüşmesinin ardından Buckhingam Sarayı’ndan ayrıldı

15 Mayıs 2018 20:36

(Fotoğraf ve ayrıntılarla güncellendi)

Aynur Tattersall / Londra, 15 Mayıs (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kraliçesi II: Elizabeth ile görüşmesinin ardından Buckhingam Sarayı’ndan ayrıldı.
Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth II ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe ile olan görüşmesinin ardından Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bugün birer telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde  ABD\'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri hedef alan saldırıları ele alındı. L
iderlerin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cuma günü İstanbul’da yapmayı planladığı olağanüstü toplantı başta olmak üzere konuyla ilgili olarak ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin fikir teatisinde bulundukları kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de dün akşam aynı çerçevede bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile de bir araya gelecek.

Görüntü dökümü:

Kraliçe Elizabeth II ile Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın görüşmesi

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