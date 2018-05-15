Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe II. Elizabeth ile görüştü

Aynur Tattersall / Londra, 15 Mayıs (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kraliçesi II: Elizabeth ile görüşmesinin ardından Buckhingam Sarayı’ndan ayrıldı.

Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth II ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı. Erdoğan, günün ilerleyen saatlerinde Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile de bir araya gelecek.

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Buckingham Sarayı’ndan ayrılması