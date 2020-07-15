Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelere: Şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen kifayetsizlere kulak asmayın

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehit yakınlarına yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenirken, "15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanlar, şehit yakınlarının acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanınızda olmaya gayret ettik. 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarak kendi belediye başkanının evine sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştığını görüyoruz. Ortaya attıkları safsatalarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar" dedi. Toplanan yardımlarına akıbetine ilişkin iddialara da yanıt veren Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere yönelik "Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyeni, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamanızı bizzat rica ediyorum" ifadesini kullandı.

Beştepe'de şehit aileleri ile bir araya geldiği yemekte konuşan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanırken, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler için toplanan yardımlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da 'darbecilerle anlaştığını' iddia ederken, CHP liderinin 'şehit ailelerinin zihnini bulandırmaya çalıştığını' öne sürdü. Erdoğan, konuya ilişkin "15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarak kendi belediye başkanının evine sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanyayla şehit yakınları ve gaziler için toplanan 340 milyon liralık yardıma ilişkin de konuşan Erdoğan, "Toplanan yardımların amacına ve bağış vakfına uygun kullanılması için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nı kurduk. Salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi desteklemek amacıyla vakfımız aylık 1000'er lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam ettirmeyi kararlaştırdık" şeklinde konuştu. Toplanan yardımlarına akıbetine ilişkin iddialara da yanıt veren Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere yönelik "Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyeni, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamanızı bizzat rica ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir anne babanın bu dünyadaki belki de en zor, en ağır imtihanlarından birisi evladını kaybetmektir. Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi, evladını yitirmiş babayı teselli edebilecek mahiyette hiçbir söz yoktur. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını sadece yaşayanlar anlayabilir. Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Bizim inancımıza göre nubuvvetten sonra bir kulun ulaşabileceği en büyük makam şehadettir. Şehadet ne kadar ulviyse arkada kalanlar için sabretmek o kadar ulvi bir derecedir.

"Türkiye'de her bir şehit yakınımızın bu hassasiyetle hareket ettiğini yakınen biliyorum. Her fırsatta onları ziyaret ediyor, kimi zamanlarla onlarla telefonla görüşüyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine şahit oluyorum. Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır. Özellikle yetimler ve öksüzlerimiz de yine milletimize emanettir.

"Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aytmatov'un veciz ifadesiyle 'Bir günü bir asra bedel' anlamı vardır. Türk milletinin tarihi de işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadın, erkek, genç yaşlısıyla 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır. FETÖ'cü hainlerin kurşunları, tankları, helikopterleri, uçakları karşısında istiklaline sahip çıkan milletimiz topyekûn bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir.

"Bugün burada evlatlarıyla, eşleriyle, anne babaları, kardeşleriyle birlikte olduğumuz bizzat gazilerimiz o gece büyük kahramanlık destanına imza atmıştır. Atılan kurşunların tekbirler karşısında adeta eridiği o karanlık gece Allah'ın yardımı mazlum ve mağdurların duası, aziz milletimizin cesareti, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde aydınlık yarına dönüşmüştür.

"Habis bir ur gibi devletimizi saran FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'dan sonra önlem aldık. Teşkilatlarımız FETÖ'den temizlendikçe adeta kendini yeniden buldu. Tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmenin gerisinde FETÖ'den arınmışlığın derin rolü vardır. Çocuklarımızın ufka açılmaya başlamıştır. İçindeki hainlerden arındırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda her türlü operasyonu icra edebilecek imkanlara kavuşmuştur. 15 Temmuz ülkemizin terörle mücadelesinde bir milat olmuştur.

"Sadece sınırlarımız içinde değil Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik tarihimizin en büyük operasyonlarını düzenledik. Doğu Akdeniz'de attığımız adımlarla kararlılığımızı açıkça ortaya koyduk. Allah'a hamdolsun Türkiye kendine yönelik tehditleri kaynağında yok edecek güç ve kabiliyetine ulaşmış durumdadır.

"Bugün ülkemizle ilgili her meselede başkalarına değil milletimize bakıyor, milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımıyoruz. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan hesabı hukuk önünde soruyoruz. Elimizde adli, istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ'cü teröristleri saklandıkları ininde bulduk yargıya teslim ettik.

"Yurt dışında işlettikleri fitne yuvaların kapatılması için çok yönlü mücadele içindeyiz. 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladık. FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul eden devletlerin sayısı günden güne çoğalıyor. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

"Şehitlerimizin yakınlarının, özellikle de gazilerimizin hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri en başta gelen görevlerimizdendir. Son 18 yılda şehit yakınlarına ve gazilerimize gerçekten çok samimi çaba gösterdik. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanlar, şehit yakınlarının acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanınızda olmaya gayret ettik. Pek çok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

"Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir, öyle olmalıdır. Vatanı için canını vermeyi gözde alan her şehit, her gazi bu milletin ortak değeridir. Hiç kimsenin ayrımcılık yapmasına müsaade edemeyiz. 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarak kendi belediye başkanının evine sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştığını görüyoruz. Ortaya attıkları safsatalarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar.

"15 Temmuz şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 340 milyon lira civarında yardım toplanmıştır. Biz de toplanan yardımların amacına ve bağış vakfına uygun kullanılması için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nı kurduk. Vakfımız kurulduğu günden beri şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için gayret gösteriyor. Salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi desteklemek amacıyla vakfımız aylık 1000'er lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam ettirmeyi kararlaştırdık. Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyeni, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamanızı bizzat rica ediyorum."

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