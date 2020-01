Erdoğan'dan AB'ye: Paranızla igilenmiyoruz; verseniz de, vermeseniz de bütçemize girmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ile varılan Geri Kabul Anlaşması kapsamında verileceği açıklanan ödenekle ilgili olarak, "Şu anda Avrupa'nın 'Şu kadar verelim' şeyleri ile ben bu kadar ilgilenmiyorum. Verseler de vermeseler de ben ilgilenmiyorum. O para bütçemize girmeyecek" dedi..

Gelecek nesile daha iyi bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını savunan Erdoğan, "2023 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmek için zemini hazırlamaya çalışıyoruz. Bu vizyonları hayata gençler geçirecek. Bizler o günleri göremeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 19 Mayıs kutlamalarında Beştepe'de düzenlenen resepsiyonda yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

20 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı? Bunu yaşamak başka bir şey, okumak başka bir şey. 20 yıl önce nasıl bir Türkiye'ye sahiptik, bugün nasıl bir Türkiye'ye sahibiz? Komşularımızla ilişkilerimiz nasıl? Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin çevresinde meydana gelen hadiselerin bizi ilgilendirmediğini kim söyleyebilir? Bunu dilediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Bizim ne bölgeye, ne dünyaya sırtımız dönmemiz mümkün değil. Gerçek bağımsızlığın ancak her alanda kendi ayaklarımızın üstünde durabilmemizle mümkün olduğunu biliyoruz. Demokrasi ve kalkınma çabalarını 13 yılda artırdığımızı düşünüyorum.

"IMF'ye borç verecek duruma geldik"

2002'nin sonunda sadece IMF'ye 23.5 milyon dolar borcu olan bir Türkiye vardı. Ama bugün IMF'ye borç verebilecek duruma gelmiş bir Türkiye var. Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 23.5 milyar dolar vardı, şu an 113 milyar dolar. İnşallah 165 milyar doları da yakalayacağız ben inanıyorum. Çünkü döviz rezervimiz ne kaar güçlü olursa, dünyaya karşı ekonominizle dik duruşunuz o kadar farklı olur. Küresel ve bölgesel yaşanan krizlere rağmen hedeflerimize yürümeye devam ediyorsak bu bizim başarılarımız sayesindedir. 2015 rakamını veriyorum, 4.5 milyon dolar biz, az gelişmiş ülkelere destek veriyoruz. Yıllık bu. Milli gelire baktığınızda şu an kim birinci biliyor musunuz? Türkiye. Çünkü milli geliri bizden kat be kat fazla olan ülkeler maalesef bu tür yardımları yapmıyor. İşte Suriye'de, faturalı olarak 10 milyar dolar destek verdik. Biz, acaba bize AB'den para gelecek mi diye bakmadık, şuanda 26 noktada çadır kentler var. Sevgili gençler, şuanda Avrupa'nın "Şu kadar verelim, bu kadar verelim şeyleriyle de bu kadar ilgilenmeyin. Verseler de vermeseler de bu para bizim bütçemize girmeyecek.

"Verseniz de, vermeseniz de..."

Şu ana kadar AB'den gelen destek 450 milyon dolardır. Bizim yaptığımız harcama ise faturalı 26 milyar dolardır. Türkiye bu, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için önümüze çıkartılan tüm engellere rağmen var gücümüzle uğraşıyoruz. Her gün mesafe kat ediyoruz, 2023, 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmek için zemini hazırlamaya çalışıyoruz. Bizler o günleri göremeyeceğiz. Ama sizler onun inşallah mimarları olacaksınız. Sizler başta olmak üzere tüm gençlerimizden, hayallerini, ideallerini ortaya koymalarını bekliyoruz. Teslim aldığımızdan daha iyi bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz, sizin de daha güçlü bir Türkiye devredeceğinize inanıyorum.

Sizlerle her bir araya gelişimizde umutlarım artıyor. Tarihe de tarife de sığmayan bir milletin evlatları olarak gözlerinizdeki ışık, yüreğinizdeki sevgi hiç eksilmesin diyorum.

"Yeni bir gelecek inşa ediyoruz"

Bu ülkeden kaçarak Kandil’in dağlarında bu millete ihanet eden o şebekenin içinde değilsiniz. Sizler, silahını kalemi olarak kullanlarsınız. Siz kalemin silahtan üstün olduğuna inanan bir gençliksiniz. Sizler bilgisayarın tuşlarına basıyorsunuz, silahın tetiğine değil. Siz dünyada yeni bir gelecek inşallah inşa ediyoruz. Öğrenciyseniz, düşünün 76 üniversiteden aldık şu anda 193 üniversite ile istedik ki benim Muş’taki, Hakkâri’deki gencim nasıl gelecek büyük şehirlere? E, ne yapalım? Biz devlet olarak ilmi, okulu onun ayağına götürelim dedik. Üniversite olmayan il yok. 294 bin yatak kapasiteli 425 yeni yurdu biliyorsunuz.

Biz kitap bulamadığımız için hocalarımız ders anlatırdı biz çalakalem not alırdık. Hazırlanmış kitapları yavrularımızın sıralarının üzerine veriyoruz. Niye? Geleceği sağlam inşa etmek için.

İstiyorum ki sportmen bir gençlik. Geldik, 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu olan bir ülke vardı, son 12 yıla biz yaklaşık 18 bin kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Bunu da geç. Yapılmaz, olmaz denilen Marmaray’ı yaptık. 3 yılda yolcu 130 milyon. Şimdi Yavuz Sultan Selim köprüsü bitiyor, 26 Ağustos’ta açacağız. Bağlantı yollarının da ihalesi yapıldı, 3 yıl içinde bitecek"