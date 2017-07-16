Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken drone düştü: 7 yaralı

Türkiye Büyük Millet Mecilisi’nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Olayda 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Drone'un düşmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini yönlendiren Erdoğan, "Orada bir sıkıntı var mı şu anda herhangi bir şey. Yok hamdolsun. Bazen dronlar da düşüyor demek ki" dedi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar sedye ile ambulansa götürüldü.

2 kişi ambulansla tedavi edilmek üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürülürken, 5 kişi de ayakta tedavi edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.