Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, Genelkurmay Başkanı duygulandı

Şehit ve gazi yakınlarını Beştepe'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ve gazi yakınlarını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Erdoğan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonlardan etkilenenlerin şehirden tahliyesi sırasında üşüyen bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıtan Binbaşı Necmettin Tetik'le ilgili anısını anlatırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın gözyaşlarını silmesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar'ı duygulandıran konuşması şöyle: "İki gün önce Genelkurmay Başkanım ile biraradaydık. Gazetelerde bir resim çıkmıştı: Binbaşı Necmettin. Binbaşı Necmettin, üşüyen yavruyu kendi avuçlarından, o ruhundan gelen sıcak buhar ile ısıtmaya çalışıyordu. Ondan bir müddet sonra gözlerinden yaralandı, GATA'ya getirdiler. GATA'da kendisiyle komutanımız bir görüşme yaptı. Kendisine 'Hadi kırsala' deyince de 'emriniz olur komutanım' dedi.

Bana bunu anlatınca 'Telefonu var mı komutanım." dedim, 'Hemen bağlayalım" dedi. Ben de kendisini telefonla aradım. Yarın da inşallah ziyaretine gideceğim. Muhabbetimizi yaptık, 'Bak komutanın seni kırsalda bekliyor.' dedim. 'Emri olur' dedi. İşte şehadete iman, şehadete koşmak budur. Çanakkale'de yedi düvele karşı koyan inanç işte budur.