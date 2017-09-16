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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kofi Annan ile görüştü

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eski BM Genel Sekreteri ve Rakhayn Dayanışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile bu akşam telefonda görüştü

16 Eylül 2017 23:05

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eski BM Genel Sekreteri ve Rakhayn Dayanışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Myanmar\'da Arakanlıların maruz kaldıkları insanlık dramına nasıl çözüm bulunabileceğinin konuşulduğu telefon görüşmesinde, Annan\'ın konuya ilişkin hazırladığı rapor hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Myanmar\'daki şiddetin durdurulması, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve uluslararası toplumun bu hususta acilen gerekli girişimlerde bulunması gerektiği vurgulandı. Rakhayn Dayanışma Komisyonu Başkanı Annan\'dan bölgedeki insani dramın son bulması için Myanmar yönetimine telkinde bulunmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, konuyu BM Genel Kurulu\'nda da gündeme getireceğini ifade ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın soruna çözüm bulmak için Türkiye\'nin Myanmar ve Bangladeş hükümetleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğuna dikkati çektiği kaydedildi.
 

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