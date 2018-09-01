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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN'A GİTTİ

  Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6

01 Eylül 2018 13:41

 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. zirvesine katılmak üzere Kırgızistan\'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kırgızistan ziyaretine eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve iş adamları eşlik etti. TC-TUR adlı özel uçakla saat 10.30\'da Kırgızistan\'ın başkenti Bişkek\'e giden Erdoğan\'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer uğurladı. 

Görüntü Dökümü
-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Devlet Konukevi\'ne girişi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın araçtan inişi
-Konukevine girişi
-Detay görüntüler  
 

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