Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 18.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed al Adiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Katar'a gelen heyette bulundular.