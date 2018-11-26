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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü

26 Kasım 2018 20:09

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı için İstanbul\'a gelen El Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı kapsamında ilk olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi. 
Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde yapılan toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel işbirlikleri ve terörle mücadele konuları görüşüldü. 
İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi ve iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

(FOTOĞRAF)

 

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