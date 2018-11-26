CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı için İstanbul\'a gelen El Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı kapsamında ilk olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde yapılan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel işbirlikleri ve terörle mücadele konuları görüşüldü.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi ve iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler





