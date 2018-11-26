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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü

26 Kasım 2018 20:07

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı için İstanbul\'a gelen El Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı kapsamında ilk olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi. 
Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde yapılan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel işbirlikleri ve terörle mücadele konuları görüşüldü. 
İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi ve iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

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-Görüşmeden görüntüler
 


 

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