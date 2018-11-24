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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR EMİRİ AL SANİ İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK 

  Gülseli KENARLI / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'da görüşecek

24 Kasım 2018 15:36

 

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul\'da görüşecek. 
Pazartesi günü İstanbul\'da yapılacak olan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı nedeniyle gelecek olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca toplantı vesilesiyle iki ülke
arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor. 
 

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