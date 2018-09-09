CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JAPONYA PRENSESİ MİKASA İLE GÖRÜŞTÜ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı\'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü\'ne geldi. Erdoğan burada Japonya prensesi Akiko Mikasa ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşme 1 buçuk saat sürdü.



Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Konvoyun çıkışı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ (ÖZEL)

- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Prensesin konvoyundan görüntüler

-Görüşmeden fotoğraf

- Detaylar

