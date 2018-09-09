T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JAPONYA PRENSESİ MİKASA İLE GÖRÜŞTÜ 

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa ile görüştü

09 Eylül 2018 18:56

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa ile görüştü. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı\'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü\'ne geldi. Erdoğan burada Japonya prensesi Akiko Mikasa ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşme 1 buçuk saat sürdü. 


Görüntü Dökümü:
-----------------------
EK GÖRÜNTÜ
-Konvoyun çıkışı
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ (ÖZEL)
- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Prensesin konvoyundan görüntüler
-Görüşmeden fotoğraf
- Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIKameraTİFTİKCİDHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan JaponyaAkiko MikasaRecep Tayyip ErdoğanKısıklıMabeyn KöşküErdoğanJaponyaBasınaDökümü EK GÖRÜNTÜ KonvoyunGÖRÜNTÜPrensesinDetaylar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24