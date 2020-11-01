Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmirli vatandaşlarımızın yaralarını soğuklar bastırmadan saracağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir depreminde evleri yıkılanların yerine yenilerinin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir için "Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. bugüne kadar tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı yeni konutlarına kavuşturacağız.



Enkazların kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlık ve kurumlarımız felaket bölgesinde gerekeni yapıyor. Dün Van kongresinden İzmir'e geçerek orada kriz merkezinde toplantımızı yaptık.Enkaz bölgesine giderek bilgileri aldık.

Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan kapatmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da partililere yönelik konuşmasında da, "Seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

"Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: "Türkiye medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumlulukla, bu kritik süreçte mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları, zor günlerinde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Ne kadar direnirlerse dirensinler, bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece, Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur.

Bizim dönemizde de oyunlar oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar. Törerle dize getiremediler. Türkiye'yi darbeyle yıkamadılar. Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavururken, biz sadece kendi ayaklarımızın üstünde durmadık. Tam 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik. Hepsinin yardımına koştuk. Maske, tulum, ilaç gönderdik. Elimizde ne varsa paylaştık. Çünkü biz bu dünyada alan el değil, veren el olduğumuzu ispat ettik. Suriye'de biz varız, Libya'da biz varız, Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında biz varız.

Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Hedeflerimize ulaşmak isterken bizi yavaşlattılar ama geri döndüremediler. Milletimizin birliğini, şu içinde bulunduğumuz beraberliğini bozamadılar. Bunun için kurdukları tuzakların hepsini de başlarına geçirdik."