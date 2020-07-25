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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonla görüştü

25 Temmuz 2020 18:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonla görüştü. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, görüşmede, Covid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.

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