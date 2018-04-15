Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteselerde istemeselerde Kanal İstanbul'u yapacağız

Taner YENER - İdris TİFTİKCİ / İstanbul,(DHA)

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Kanal İstanbul\'un ön çalışmaları sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz\'da olan kazayı duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul\'u yapacağız\" dedi

Erdoğan, partisinin Maltepe 6. Olağan ilçe kongresinde konuştu. Erdoğan, \"Maltepe, 16 Nisan referandumunda yüzde 39 \'evet\' oranı ile maalesef beklentimizin çok altında kaldı. Biz böyle oran Maltepe\'de beklemiyorduk. Halbuki tam tersi olmalıydı. Bu sonuç Maltepe\'ye hiç yakışmadı. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzara ile karşılaşacağız. Gençlerimizin heyecanını gördükçe, şimdiden Mart 2019\'u görüyorum. Hem belediye başkanlığında hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Maltepe\'ni hepimizin yüzünü güldürecek sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Bunun için çok çalışmamız lazım\" dedi.

\'Reis bizi Afrin\'e götür\' tezahüratları üzerine Erdoğan, \"Hep görüşüyoruz. İhtiyaç olduğu anda önce ben, elbiselerimi her şeyimi kuşanacağım haydi yürüyoruz diyeceğiz\" dedi.

\"KENDİ ADINI VERSEYDİN\' DEDİ\"

Erdoğan, \"Eski ile yeninin iç içe geçtiği Maltepe\'nin 1994\'ten bu yana geçirdiği değişimin en yakın şahitlerinden biriyiz. İstanbul\'da nüfus neredeyse iki kat arttı. Göreve geldiğimde İstanbul\'da nüfus 7,5 milyondu. Ama şimdi 15 milyon oldu. İki kat artmış olmasına rağmen, yollar kilitlenmediyse, ulaşım akıcıysa bu yaptığımız yatırımlar sayesindedir. Marmaray\'a biniyorsunuz değil mi? Binmeyenler var mıdır? Bay Kemal binmiyordur. Avrasya Tüneli\'ni kullandık değil mi? Niye Avrasya Tüneli? Çünkü ecdadımız Fatih, gemileri karadan yürüttü. Biz de dedik ki dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttüğüne göre, biz de denizin altından raylı sistemi de yaparız, otomobilleri de denizin altından yürütürüz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nü yaptık. Referandumda, bölgedeydim, baktım ki bizim teşkilatımızın seçim kampanyasıyla ilgili çadırı var. Onlara selam vermek için indim, arka tarafta ana muhalefetin çadırı var. Ben onlara da selam vereyim dedim ayıp olur. Çıktım bir de onlara selam verdim. Ne deseler beğenirsiniz. \'Ne yaptınız ki\' Oradan bir tanesi dayanamadı. Dedi ki, \'Peki bu köprüye niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını verdiniz?\' Ne olacaktı dedim? \'Kendi adını verseydin\' dedi. Bak dedim, sen bir defa… O Yavuz ki hicaz demiryolu için adımları attı. Onların o şanına yakışır böyle bir isimle orayı isimlendirmek bu torunlarının en büyük görevidir. Tabi bu soruyu soran mezhepçi bir yaklaşımla soruyordu. Onun yaklaşımı mezhebiydi. Biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Biz yakışan neyse onun adımlarını attık. Biz bu ülkede, şurada şu mezhepten olanlar var, burada şu mezhepte olanlar var ayrımı yapmadık, yapmayacağız. Hizmetleri götürürken, Alevi, Sünni ayrımı yapmadık. Tüm milletimize bu hizmetleri götürdük. Şimdi Maltepe\'nin şu mahallesinde şunlar var deyip oraya suyu götürmeyelim dedik mi? Demedik. Susuzluk almış başını gidiyordu. Doğalgaz yoktu. Hepsine doğalgazı götürdük mü? Niye? Hepsi benim vatandaşım. Biz tüm insanlara aynı nazarla bakıyoruz. İstanbul\'u İzmir\'e bağlayacak otoyol projesi devam ediyor. CHP\'li belediye var diye oraya biz otoyol yapmayalım dedik mi? Niye? Orada benim insanım yaşıyor. Önemli olan bu hizmetler milletimedir, ülkemedir. Bundan sonra da böyle devam edecek. Çanakkale\'de CHP belediyesi, Tekirdağ\'da CHP belediyesi var. Bu hizmetleri oraya götürme dedik mi? Yok. Onları da yaptık. Bizden önceki CHP iktidarında böyle hizmetler gitti mi? Hayır. Ama biz yapıyoruz. Niye? \'At denize balık bilmezse halik bilir\' anlayış budur\" açıklamasında bulundu.

\"KANAL İSTANBUL\'UN, YAKINDA İHALESİNE ÇIKIYORUZ. İSTESELER DE İSTEMESELER DE YAPACAĞIZ\"

Kanal İstanbul Projesi\'ne ilişkin, Erdoğan, \"Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul\'da inşa ediyoruz. İlk etabını bu yıl sonunda hizmete açıyoruz. Yıllık yolcu kapasitesi, 90 milyon yolcu kapasitesi ile inşallah hizmete girecek. Dünyanın bir numarası, bilemediniz iki. Kanal İstanbul\'un ön çalışmaları sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz\'da olan kazayı duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul\'u yapacağız. Raylı sistemler, İstanbul\'un ulaşımında son dönemde yaptığımız en büyük atılımlardan biri. Hedefimiz 2020 yılında kadar tünel uzunluğunu 68 kilometreye, metro uzunluğunu 355 kilometreye çıkarmaktır. Daha sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre ilave metro hattı projelerimiz var. Sağlıkta İstanbul\'u sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline dönüştürdük\" diye konuştu.

\"CHP DEMEK SUSUZLUK DEMEKTİR. CHP DEMEK ÇÖP DAĞLARI, HAVA KİRLİLİĞİ DEMEKTİR\"

Erdoğan, \"CHP demek susuzluk demektir. CHP demek çöp dağları, hava kirliliği demektir. Görevi devraldığımızda İstanbul\'un hava kirliliği felaketti. Geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık. Hava kirliliği ortadan kaldırdık\" dedi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DE MALTEPE\'YE GELİYOR.

Erdoğan, \"Maltepe\'ye, benim de mezun olduğum, Marmara Üniversitesi de Maltepe\'ye geliyor. Yer tahsisi yapıldı proje çalışmaları bitmek üzere\" dedi.

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