Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Güneysu'nun çehresi değişti

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rize\'de, 13 yıl önce beton yapılaşmayı eleştirip, yöresel şiveyle \'Hayin, köti evler yapayisunuz\' diyerek, yöre mimarisine uygun ev yapılmasını istemesi, etkisini gösterdi. Erdoğan’ın meleketi Güneysu ilçesindeki yeni konutlar, yöre mimarisine uygun inşa edilirken, ahşap giydirmeyle kaplanan beton binalar, ilçenin görünüşünü değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde, 2004 yılında geldiği Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası’nda yöresel şiveyle \"Hayin, köti evler yapayisunuz\" sözleriyle sitem ederken, yöre mimarisine uygun ev yapılmasını istemişti. Erdoğan’ın bu isteği, kent genelinde etkisini gösterdi. O günden bu yana Rize’de, yöre mimarisine göre inşa edilen hastane, okul, kültür merkezi, stadyum ve hükümet konağı gibi 70’ye yakın kamu binası ile çok sayıda özel konut, kentin mimari açıdan görünüşünü de değiştirdi.

GÜNEYSU’DA BİNALAR, AHŞAPLA KAPLANDI

Rize mimarisinin en fazla uygulandığı yerlerin başında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin de bulunduğu Güneysu ilçesi geliyor. İlçedeki hastane, kültür merkezi, öğretmenevi, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve okul binaları, yöre mimarisine uygun yapıldı. TOKİ’nin yaptığı 39 konut ve 25 iş yeri de yöre mimarisine uygun inşa edildi. İlçe girişinde yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'nin konut inşaatları da ahşap mimariye uygun inşa ediliyor. İlçede başlatılan projeyle beton binalar, ahşap giydirmeyle kaplanınca, ilçenin çehresi de değişti.

ERDOĞAN’IN EVİ DE YÖRESEL MİMARİYE ÖRNEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2001 yılında, Rize’nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi’nde inşa edilen, 160 metrekarelik alan üzerine kurulu 3 katlı evi de Rize mimarisinin tüm özelliklerini yansıtıyor. Konutun müteahhitliğini AK Parti Rize eski Milletvekili Abdülkadir Kart, mimari projesini ise İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş hazırlamıştı.

İLÇE HALKI, AHŞAP GÖRÜNÜMDEN MEMNUN

Öte yandan Güneysu ilçesinde yaşayanlar ise beton yapıların ahşapla kaplanmasına destek verdi. İlçe sakini Mevlüt Top, Güneysu\'daki bazı binaların eski olduğunu belirterek, “Binaların dışı, kötü vaziyetteydi. Giydirme yapılarak, yenilendi. Şu an, güzel bir görünüme sahip oldu. Cumhurbaşkanı\'mız, ilçeye geldiğinde bütün bürokrasi basın ilçeye geliyor. Burada çekim yapılırken, evler, kötü gözüküyordu. Şimdi ise yöresel mimari ile binaların dışı yenilendi. Çok güzel, hoş bir görüntü oluşturdu. Kalan binalar da inşallah yakın zamanda yenilenecek. Güneysu’da yapılan bu çalışma, Türkiye’ye örnek olabilir” diye konuştu.

Muhammet Karali ise yapılan bina cephe yenilemesinin çok güzel olduğunu dile getirerek, “Rize’de evler, böyle olmalı; ama böyle ev yapan, az. Okullar ve kamu kurum binaları böyle yapılmaya başlandı” dedi.



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