Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin \"Tabi ki bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanı\'mızın yönetmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10\'u ile 22\'si arasında yine Sayın Meclis Başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp, vereceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi ve Güney Amerika gezisinin ardından Ankara\'ya döndü. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı\'nda açıklamalarda bulunup, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arjantin\'e, 13\'üncü G20 Liderler Zirvesi için gittiğini kaydeden Erdoğan, \"Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanları, geçmişi, bugünü ve önümüzdeki yıl malum Japonya\'da yapılacak G20 Zirvesi\'nin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. Tabi ilki 2008 yılında gerçekleştirildi. Dolayısıyla 10 yıl gibi bir süre geçti. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu, daha sonra bu yılda bir yapılmaya başlandı. Dolayısıyla 13 tane G20 Zirvesi yapıldı\" diye konuştu.

\'TERÖRLE MÜCADELEYE VERDİĞİMİZ ÖNEMİ TEKRARLADIK\'

Toplantıda adil ve sürdürebilir kalkınma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapılar ile ortaya çıkan yeni risk ve kırılganlıkları ele aldıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

\"Zirve sırasında terörle mücadeleye verdiğimiz önemi tekrarladık. Bu mücadelenin ayrım yapmadan, terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılması gereğini altını çizdik. Zirvede günümüzün en büyük insani sınamalarından olan yasa dışı göç konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Zira dünyada en büyük göç yolunun, en büyük mülteci ev sahipliğine bizzat örneklik yapan bir ülke olarak bu konuları işleme durumunda olduk. Bu kapsamda yaptığımız ve tüm dünya tarafından takdirle karşılanan çalışmaları da değindik. Bu alandaki çabaların bütüncül bir anlayışla gerçekleştirmesinin zaruriyetine değinirken uluslararası sorumluluk ve yük paylaşımı üzerinde durduk. G20 önümüzdeki sene Japonya\'da gerçekleştirilecek. Japonya\'nın dönem başkanlığında kaliteli alt yapı yatırımlarının artması konusunda da mutabık kaldık.\"

GÜNEY AMERİKA ZİYARETİ

G20 Zirvesi\'nin ardından geniş katılımlı heyet ile 2- 3 Aralık\'ta Paraguay ve Venezuela\'ya geçtiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanı seviyesinde bu iki ülkeye Türkiye\'nin ilk Cumhurbaşkanı resmi ziyaretini gerçekleştirmiş olduk. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi ele aldığımız Paraguay\'ın gerçek bir dost olduğunu gördüm. Ülkemize olan ilgileri ve alakaları bizleri memnun etti. Ziyaretimizden kısa bir süre önce büyükelçiliğimizi faaliyete geçirdik. Şimdi onlarda Türkiye\'deki büyükelçiliklerini de açacaklar. Böylece ikili ilişkilerimizin de farklı bir boyut kazanacağına da inanıyorum. Yaptığımız görüşmelerin Paraguay ile uzun vadeli işbirliklerine kapı aracılığına inanıyorum. Ziyaretimizin ikinci ayağında Venezuela\'da çeşitli temaslarda bulundum. Bu çerçevede Venezuela\'da dostum Maduro ile bir araya gelerek somut iş birliği imkanlarını ele aldık. Venezuela\'da resmi karşılamada tören kıtasında yer alan askerlerin ve törene katılan çocukların İstiklal Marşı\'mızı okumaları ayrıca eşimin onların okuluna gittiğinde de orada \'Sarı kız\'ı bizzat çocukların söylemesi bunu da 2 gün içerisinde ezberlediklerini söylemeleri manidardır. Çocukların bir tanesinin elinde tuttuğu bayrağımızı yere düşürdüğünde Sayın Maduro’nun bayrağı yerden kaldırıp vermesi de büyük nezaket bir inceliktir.\"

\'CEMAL KAŞIKÇI KONUSU DA GÜNDEME GELDİ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilerden birinin \"Bu zirve diğer zirvelerden daha mı farklı oldu?\" sorusu üzerine Erdoğan, \"Az önce de ifade ettiğim gibi terörle mücadele konusu tabi burada da gündeme geldi. Sadece liderlerin katıldığı, kurumlarında olmadığı sadece 20 liderin olduğu bir toplantı var. Bu toplantıda örneğin Cemal Kaşıkçı konusu da gündeme geldi. İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı konusu çok gündeme geldi. Aynı şekilde ben sonunda yapmış olduğum basın toplantısında bir basın mensubunun soru sorması üzerine Cemal Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi işin başından şu ana kadar gelinen noktayı da oradaki uluslararası medyaya ifade etme fırsatım oldu. Bunu onlarla da paylaştık. Tabi ki terörle mücadeleyi orada paylaşma imkanımız oldu. Bundan sonraki süreçte de özellikle bunun üzerinde duracağız\" diye konuştu.

\'CUMHUR İTTİFAKINI ÇOK SAĞLAM, ÇOK DİRİ TUTMAMIZ GEREKİYOR\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli ile kısa süre içinde görüşeceklerini kaydederek, şunları söyledi:

\"Biliyorsunuz, MHP bir ismini belirledi. Aynı şekilde ben de bir isim belirledim ve bu iki arkadaşımız aralarında zaten işin teknik detaylarını çalışıyorlar. Telefonla yurt dışından Mehmet Özhaseki Bey ile görüşmelerim oldu. Ama etraflı görüşmeyi inşallah bugün, yarın kendisiyle yapacağız. Bu teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler, ne durumda? Bunu kendilerinden dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da tabi ki bu süreç içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için \'cumhur ittifakı\'nı çok sağlam, çok diri tutmamız gerekiyor.\"

\'İSTANBUL İÇİN SABIRLI OLACAĞIZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın ismi İstanbul için çok sık dillendiriliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?\" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

\"Aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul benim aşkım olan bir il. Doğup, büyüdüğüm; belediye başkanı, milletvekili seçildiğim bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçe belediye başkanlıklarının da önemli ölçüde değişmesi söz konusu. Bu çalışmalar da devam ediyor ama bu arada Ankara da ihmal edilemez. Malum TBMM\'de bütçe görüşmeleri var. Tabii ki bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal, daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10\'u ile 22\'si arasında yine Sayın Meclis Başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp, kararımızı vereceğiz.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soru üzerine, ikinci 100 günlük eylem planıyla ilgili bakanların çalışma yürüttüğünü ve bittiği anda bu planı ilan edeceklerini söyledi.