Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul için sabırlı olacağız (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddialar üzerine, \"Tabi ki bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10 ile 22\'si arasında yine sayın Meclis Başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 temasları ve Güney Amerika gezisi sonrasında yurda döndü. Erdoğan Ankara dönüşünün ardından Esenboğa Havaalanı’nda açıklamalarda bulundu.

Arjantin\'e G20 Liderler Zirvesinin 13\'üncünü yapmak üzere gittiğini hatırlatan Erdoğan, \"Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanları, geçmişi, bugünü ve önümüzdeki yıl malum Japonya\'da yapılacak G20 zirvesinin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. Tabi ilki 2008 yılında gerçekleştirildi, dolayısıyla 10 yıl gibi bir süre geçti. İlk zamanlar alt ay arayla yapılıyordu, daha sonra bu yılda bir yapılmaya başlandı. Dolayısıyla 13 tane G20 zirvesi yapıldı\" dedi.

Toplantıda adil ve sürdürebilir kalkışma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan yeni risk ve kırılganlıkları ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, \"Zirve sırasında terörle mücadeleye verdiğimiz önemi tekrarladık. Bu mücadelenin ayrım yapmadan terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılması gereğinin altını çizdik. Zirvede günümüzün en büyük insani sınamalarından olan yasa dışı göç konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Zira dünyada en büyük göç yolunun, en büyük mülteci ev sahipliğine bizzat örneklik yapan bir ülke olarak bu konuları işleme durumunda olduk. Bu kapsamda yaptığımız ve tüm dünya tarafından takdirle karşılanan çalışmalara da değindik. Bu alandaki çabaların bütüncül bir anlayışla gerçekleştirmesinin zaruriyetine değinirken uluslararası sorumluluk ve yük paylaşımı üzerinde durduk. G20 önümüzdeki sene Japonya\'da gerçekleştirilecek. Japonya’nın dönem başkanlığında kaliteli alt yapı yatırımlarının artması konusunda da mutabık kaldık\" diye konuştu.

GÜNEY AMERİKA ZİYARETİ

G20 zirvesinin ardından geniş katılımlı bir heyet ile 2-3 Aralık\'ta Paraguay ve Venezulya\'ya geçtiklerini hatırlatan Erdoğan, \"Cumhurbaşkanı seviyesinde bu iki ülkeye Türkiye\'nin ilk Cumhurbaşkanı resmi ziyaretini gerçekleştirmiş olduk. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi ele aldığımız Paraguay’ın gerçek bir dost olduğunu gördüm. Ülkemize olan ilgileri ve alakaları bizleri memnun etti. Ziyaretimizden kısa bir süre önce büyükelçiliğimizi faaliyete geçirdik. Şimdi onlarda Türkiye’deki büyükelçiliklerini de açacaklar. Böylece ikili ilişkilerimizin de farklı bir boyut kazanacağına da inanıyorum. Yaptığımız görüşmelerin Paraguay ile uzun vadeli işbirliklerine kapı aracılığına inanıyorum. Ziyaretimizin ikinci ayağında Venezulya\'da çeşitli temaslarda bulundum. Bu çerçevede Venezuela’da dostum Maduro ile bir araya gelerek somut işbirliği imkanlarını ele aldık. Venezulya\'da resmi karşılamada tören kıtasında yer alan askerlerin ve törene katılan çocukların İstiklal Marşımızı okumaları, ayrıca eşimin onların okuluna gittiğinde de orada \'sarı kızı\' bizzat çocukların söylemesi bunu da iki güç içerisinde ezberlediklerini söylemeleri manidardır. Çocukların bir tanesinin elinde tuttuğu bayrağımızı yere düşürdüğünde Sayın Maduro’nun bayrağı yerden kaldırıp vermesi de büyük nezaket bir inceliktir\" şeklinde konuştu.

\'CEMAL KAŞIKÇI KONUSU DA GÜNDEME GELDİ\'

Erdoğan açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, \"Bu zirve diğer zirvelerden daha mı farklı oldu?\" sorusuna şöyle cevap verdi:

\"Az önce de ifade ettiğim gibi terörle mücadele konusu tabi burada da gündeme geldi. Sadece liderlerin katıldığı, kurumlarında olmadığı sadece 20 liderin olduğu bir toplantı var. Bu toplantı da örneğin Cemal Kaşıkçı konusu da gündeme geldi. İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı konusu çok gündeme geldi. Aynı şekilde ben sonunda yapmış olduğum basın toplantısında bir basın mensubunun soru sorması üzerine Cemal Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi işin başından şu ana kadar gelinen noktayı da oradaki uluslararası medyaya ifade etme fırsatım oldu. Bunu onlarla da paylaştık. Tabi ki terörle mücadeleyi orada paylaşma imkanımız oldu. Bundan sonraki süreçte de özellikle bunun üzerinde duracağız.\"

\'CUMHUR İTTİFAKINI ÇOK SAĞLAM ÇOK DİRİ TUTMAMIZ GEREKİYOR\'

Erdoğan, bir soru üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli ile kısa süre içerisinde görüşeceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Biliyorsunuz MHP bir ismini belirledi aynı şekilde ben de bir isim belirledim ve bu iki arkadaşımız aralarında zaten işin teknik detaylarını çalışıyorlar. Telefonla yurt dışından Mehmet Özhaseki Bey ile görüşmelerim oldu. Ama etraflı görüşmeyi inşallah bugün yarın kendisiyle yapacağız. Bu teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler ne durumda? Bunu kendilerinden dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da tabi ki bu süreç içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz bazıları rahat durmaz durmadan karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur ittifakını çok sağlam çok diri tutmamız gerekiyor.\"

\'İSTANBUL İÇİN SABIRLI OLACAĞIZ\'

Erdoğan, \"TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın ismi İstanbul için çok sık dillendiriliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz\" sorusuna ise, şöyle yanıt verdi: \"Aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul benim aşkım olan bir il. Doğup büyüdüğüm, belediye başkanlığı, milletvekili seçildiğim bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçe belediye başkanlıklarının da önemli ölçüde değişmesi söz konusu. Bu çalışmalar da devam ediyor. Ama bu arada Ankara da ihmal edilemez. Malum TBMM\'de bütçe görüşmeleri var. Tabi ki bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10 ile 22\'si arasında yine sayın Meclis Başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz.\"

Erdoğan bir soru üzerine, 2\'inci 100 günlük eylem planı üzerine bakanların çalışma yürüttüğünü ve bu çalışmanın bittiği anda bu planı ilan edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erdoğan\'ın açıklaması

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Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)