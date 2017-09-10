Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ülkelerinin vahdete, birlik ve beraberliğe ihtiyacı bulunuyor - 2 - GÜNCELLEME

Kazakistan (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi açılış oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:



\"İnternetin ve sosyal medyanın İslam düşmanlığın aracı olma yanında terör örgütleri tarafından etkin şekilde kullanıldığını biliyoruz. İslam ülkeleri olarak vatandaşlarımızı internetin tüm nimetlerinden yararlandırırken zararlarından da korumakla mükellefiz. Siber suçlara karşı hukuki ve teknik altyapımızı güçlendirmeliyiz. Yaptıkları her eylemler insanlığa ve İslam\'a zarar veren eli kanlı çetelerin değerlerimizin içini boşaltan akımların gençlerimizi dolayısıyla geleceğimizi çalmasına asla müsaade etmemeliyiz. Barış, istikrar ve güvenlik olmadan kalkınma ve ilerleme olmaz. İslam ülkelerinin şu dönemde ayrışmaya ve gerilime değil; vahdete, birlik ve beraberliğe ihtiyacı bulunuyor. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Körfez bölgesinde yaşanan kriz hepimizi derinden üzmüştür.

“KUDÜS’ÜN VE HAREM-İ ŞERİF’İN KUTSİYETİNİN İHLAL EDİLMESİNE DE ASLA İZİN VEREMEYİZ”



Dünyanın her yerinde Müslümanların sıkıntı içinde yaşadıkları bir dönemden geçiyoruz. İslam ülkeleri olarak bizim birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı seferber etmemiz gerekirken; enerjimizi bu tür krizlerle heba etmemeliyiz. Diğer taraftan ilk kıblemiz Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsiyetinin ihlal edilmesine de asla izin veremeyiz. Mescid-i Aksa’ya yönelik saygısızlıkların, tahriklerin ve provokasyonların önüne geçilmesi için çok daha kararlı bir tutum ortaya koymalıyız.

“ZULÜM, İŞKENCE VE SÜRGÜNLERİN SON BULMASI İÇİN HEP BİRLİKTE GAYRET GÖSTERMELİYİZ”



Aynı şekilde Myanmar’da Müslüman kardeşlerimizin çektiği zulüm, işkence ve sürgünlerni son bulması için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Türkiye olarak bu doğrultuda attığımız çeşitli adımlar var. Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentimizi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz.\"

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Zirveye katılanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması