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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: IŞİD terör örgütüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'IŞİD bataklığı'nın kurutulması için Suriye ve Irak'ın tamamen temizlenmesi gerektiğini söyledi

24 Eylül 2014 02:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in devlet olarak kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu bir terör örgütüdür" ifadesini kullandı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, PBS kanalında yayınlanan Charlie Rose Show'a önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad mı yoksa IŞİD mı daha kötü şeklindeki soruya: "IŞİD bataklığının kurutulması için Irak ve Suriye'ye birlikte bakılmalı. Bataklığın bir ayağı Suriye'de, bir ayağı Irak'ta. Bu bataklığın buralardan tamamen temizlenmesi gerekiyor” diye yanıt verdi.

 

'IŞİD devlet olarak kabul edilemez'

 

Halifelik ilan edip kendisini İslam Devleti olarak sunan IŞİD'in bir devlet olmadığını söyleyen Erdoğan, “Kimse onlara devlet demiyor. Hayır devlet değiller. Bu kabul edilemez. Bu bir terör örgütüdür. Onlar kendilerini istediği gibi tanımlayabilirler. Ama bu bizim onları öyle kabul edeceğimiz anlamına gelmez” dedi.

 

'Türkiye üzerine düşeni yapacak'

 

Erdoğan IŞİD'e karşı koalisyon ve hava harekâtları üzerinden geliştirilen stratejinin de eksik olduğunu ve üç yıl geciktiğini belirterek şöyle konuştu:

"IŞİD saldırısıyla Musul'da yaşananlar şimdi de Kobani'de yaşanıyor. Hava saldırıları müdahalenin bir boyutu, mücadelenin tamamı değil. Türkiye deneyimi çerçevesinde IŞİD ile mücadelede üzerine düşeni yapacak."

 

'Rehineler için taviz verilmedi'

 

Charlie Rose’un “Musul'daki rehinelerin serbest bırakılması için IŞİD'le nasıl bir pazarlık yapıldı?" şeklindeki sorusuna ise, konsolosluk çalışanlarının özgürlüklerine kavuşmalarının ülke için ‘çok önemli bir gelişme' olduğunu belirterek, “Çok fazla spekülasyon var. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, herhangi bir fidye ödenmemiştir. Bu tamamen diplomatik ve siyasi bir pazarlıkla olmuştur. Ülkemiz ve hükümetimiz adına herhangi bir taviz verilmemiştir” yanıtını verdi.

 

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