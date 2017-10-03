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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’a gidiyor

Tahran, 3 Ekim, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 4 Ekim 2017 tarihinde İran’a resmi bir ziyarette bulunacak

03 Ekim 2017 17:30

Tahran, 3 Ekim, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 4 Ekim 2017 tarihinde İran’a resmi bir ziyarette bulunacak.

Erdoğan, Dini Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani’yle görüşecek.

Cumhurbaşkanlarının başkanlıklarında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti Ruhani’nin 16 Nisan 2016 tarihlerindeki ziyaretine iade niteliği taşıyor. Gerçekleştirilecek ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle görüşülmesi, ayrıca, başta Irak ve Suriye olmak üzere, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.  

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