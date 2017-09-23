Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 4 Ekim Çarşamba günü İran'a gideceği belirtildi.

ABD ziyaretinde kendisini takip eden Türk gazeteciler için basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Gördüğümüz kadarıyla ABD bizimle aynı düşünüyor" diyen Erdoğan, "İkili görüşmemizin ardından, ortak kısa bir basın açıklaması yapıldı. Bahsettiğim konudaki mutabakat o açıklamada da belirtildi. Yapılan işin yanlış olduğu, bunun olamayacağı vurgulandı. Tabii İran'la görüşmemiz çok önemli. İran'ın kararı bizimle örtüşüyor. Geleceğe yönelik bazı yaptırımlar konusunda İran'la adımları atmamız lazım ki geri adım atılmasın" ifadelerini kullanmıştı.