Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaat işçisinin sigarasını aldı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Ulus’ta yapımı süren Ankara Camii’ni gezerek yetkilerden bilgi aldı.



Erdoğan’ın gezdiği caminin inşaat aşamasında kubbesi çökmüş, geceyarısı meydana gelen olayda ölen ve yaralanan olmamıştı. Ulus Opera Kavşağı’ndaki camide yapımı tamamlandığında 7 bin kişi namaz kılabilecek. Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan, camiyi iki kez denetlemişti.

Cami sosyal salonlarla birlikte toplam 56 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Caminin açılışının Kurban Bayramı’na yetiştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan Erdoğan, inşaatı denetlerken bir işçinin cebinde gördüğü sigara paketini aldı.