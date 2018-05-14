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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de Türk futbolcularla bir araya geldi

Aynur Tattersall – Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için gittiği Birleşik Krallık’ta İngiltere Premier Ligi’nde oynayan Türk oyuncularla bir araya geldi

14 Mayıs 2018 12:41

Aynur Tattersall – Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için gittiği Birleşik Krallık’ta İngiltere Premier Ligi’nde oynayan Türk oyuncularla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün başkent Londra’da Türk Dil Forumu’na katılmasının ardından bugün İngiltere Premier Ligi’nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Erdoğan oyuncuların formalarını imzaladı.

Görüntü dökümü:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la konuşup formalarını imzalıyor.

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