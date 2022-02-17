Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Suya en az yüzde 7 indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız” talimatına ilk cevap veren belediye, Konya Büyükşehir Belediyesi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay soysal medya hesabından yaptığı açıklamada indirime gittiklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Altay, "Cumhurbaşkanımızın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya'mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dâhil Konya’mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan AKP'li belediyelere talimat: Suya en az yüzde 7 indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız