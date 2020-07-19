Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahil olduğu davada gazeteci Mehmet Baransu’ya 19.5 yıl hapis cezası verildi

T24 ANKARA

Mersin’de devam eden FETÖ çatı davasında kararını açıklayan Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık gazeteci Mehmet Baransu’ya üç ayrı suçtan toplam 19.5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Baransu’ya verilen cezalarda indirim yapmazken, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

17-25 Aralık sürecinin ardından Fethullah Gülen cemaati üyelerine yönelik adli soruşturmalar çerçevesinde Mersin’de 2015’te başlatılan FETÖ Çatı Davası yargılamasını tamamlandı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve beş yıla yakın devam eden yargılamada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar arasındaki gazeteci Mehmet Baransu’ya üç ayrı suçtan toplam 19.5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, 77 sanıklı davada Mehmet Baransu hakkında şu cezaları verdi:

Gizliliği ihlal suçunu düzenleyen TCK’nın 285. maddesi çerçevesinde 2 yıl hapis, yasaklanan bilgileri açıklamaktan TCK’nın 336. maddesine göre 4 yıl hapis cezası ve FETÖ’ye üyelik suçundan ise 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Böylece, mahkeme heyetince Baransu’ya verilen toplam hapis cezası 19.5 yıl oldu.

İndirim getirmeyen davranışlar

Mahkeme, haberleşmenin gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, iftira suçları kapsamında iddialarda somut delil elde edilememesi nedeniyle Baransu’nun beraatine karar verdi.

Heyetin Baransu’ya verdiği cezalarda indirime gitmemesi dikkati çekti. Bu durumun gerekçesi kararda, “Sanığın savunma sınırını aşacak şekilde uyarılara rağmen saygısızca kelimeleri uzatması, iddianameyi tanzim eden kişilere yönelik savunma sınırlarını aşacak şekilde ‘cübbesini bırakması’ gerektiğini belirtmesi, iddianame tanzim eden savcıya yönelik ‘Ben olsam selam bile vermem’ ve ‘Herkesten özür dileyecek ya da istifa edecek, başka türlü savcılık yapması mümkün değil’, soruşturma ve kovuşturmada görev alan Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak 'İşini yapmıyorsun. Hiç okumuyorsun, niye o kürsüde oturuyorsun’ şeklindeki sözleri, mahkeme heyetinin görevini yapmaması dolayısıyla adaletin namusunu kendisinin kurtardığı yönündeki değerlendirmesi, mahkeme heyetinin müştekilerden korktuğuna yönelik ithamları, uyarılmasına karşın ısrarla duruşma düzenini bozar şekildeki eylemleri nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasına karar verilmesi, beyanlarında ve yazılı savunmalarında kendisinin cezaevinden çıktıktan sonra soruşturmada ve kovuşturmada görev alan kişilerin evlerinin önünde canlı yayın yapacağını, ölmüş olmaları halinde mezarı başında canlı yayın yapacağına ilişkin açıklamaları, adli sicil kaydı da dikkate alındığında sabıkalı kişiliği, tutum ve davranışları ile nedamet gösterir bir tavrının olmadığının anlaşılması” olarak belirtildi.

Mahkeme, Baransu’nun yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarına göre pişmanlık emareleri göstermediğinden ve ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle verilen cezaların ertelenmesine gerek olmadığına karar verdi.

Baransu'ya verilen hapis cezasının miktarı ile tutuklulukta geçirdiği sürede adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalması nedeniyle tahliye taleplerinin reddeden mahkeme, Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Baransu’daki bellek Emniyet’in çıktı

Bu arada, mahkeme kararıyla ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Soruşturma sırasında Mehmet Baransu’dan elde edildiği belirtilen 500 GB’lık bilgisayar belleğinin aslında Mersin Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'ne ait olduğu anlaşıldığı belirtildi. Mahkeme söz konusu bilgisayar belleğinin dosyada delil olarak saklanmasına hükmetti.

Mersin Emniyeti’nde görev yapan FETÖ bağlantılı polislerin de yargılandığı davaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla müdahil olmuştu.