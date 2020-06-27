Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıdem tazminatı açıklamasına ilk tepki DİSK'ten geldi: Sendikaları kendi günahlarına ortak etmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıdem tazminatına ilişkin, "Sendikalar kendi arasında anlaşsın" açıklamasına DİSK'ten "Yapılacak olan kıdemden hem hükümetin hem sermayenin elini çekmesidir. Sendikaları kendi günahlarına ortak etmeye çalışıyor" tepkisi geldi.

Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan, sendikaların, işçilerin kazanılmış hakkını geriye götürecek tasarrufta bulunmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Sendikaların birçok ortak talebi oldu. Örneği sendikal barajların kaldırılması konusunda sendikalar ortak görüş beyan etti. Ama hükümet buna yanaşmadı.



Çünkü bu işçilerden yana bir talep. ‘Sendikalar anlaşsın’ derken ‘Ne yapın ne edin kıdem tazminatını ortadan kaldırın, bunun için anlaşın’ demek istiyor. Biz DİSK olarak bu durumu asla kabul etmeyiz. Türk-İş'in de bunu kabul edeceğini sanmıyoruz. Hak-İş kendi tabanına bunun hesabını veremez, işçi sınıfına bunun hesabını veremez." diye konuştu.

"Kıdem tazminatı uygulamayan patronlara yaptırım uygulansın"

"Kıdem tazminatı düzenlemesinde var olan hakların korunacağına" ilişkin ifadeleri 'Ali-cengiz oyunu' olarak niteleyen Aslan, "Bu sözler işçileri, sendikaları bölmek için kullanıldı, sermayenin istediği koşullara adım adım gelindi. Var olan hak zaten işçinin, sen kimin için koruyorsun? Yapılacak olan kıdemden hem hükümetin hem sermayenin elini çekmesidir.



Olması gereken herkesin kıdem tazminatını alabilmesidir. Bu ne demektir? Kıdem tazminatını vermeyen patronlara yaptırım uygulanmasıdır. Gerekirse hapis cezası alsın” dedi. “Cumhurbaşkanına şunu söylemek istiyoruz, asla kıdem tazminatı meselesinin gündeme getirilmemesi, bütünüyle rafa kaldırılması gerekiyor” diyen Aslan, “İşçilerin patronlardan alamadıkları, patronların keyfi olarak ödemedikleri kıdem tazminatlarının alınması için girişimler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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