Erdoğan'dan işveren ve işçi sendikalarına kıdem tazminatı tepkisi: Niye kendi aranızda bunu çözmüyorsunuz, bizi zor duruma düşürmek mi istiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi için düzenlenen merasimde yaptığı konuşmada, kıdem tazminatına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu bu ülkenin Cumurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta görevimizdir" diyen Erdoğan işçi ve işveren sendikalarına anlaşma sağlayamadıkları için tepki gösterdi.

"Kendi aranızda halledip bunu eğer kabine halletsin diyorsanız ha burada art niyet vardır. Kusura bakmayın!" diyen Erdoğan açıklamalarına, "Böyle bir art niyete ne cumhurbaşkanı olarak şahsın ne de kabinemiz alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip bizleri işçimizin ve işverenin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer almışsak bu konuda da aynı şekilde devam edeceğiz" diye devam etti.

Erdoğan, geçen hafta Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni (TES) 2022 yılında yürürlüğe sokacaklarını açıklamıştı. TES ile ilave emeklilik desteği uygulamasının hayata geçeceğini belirten Erdoğan, "Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin istihdam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz" demişti. Bunun ardından basına yansıyan çeşitli haberlerde, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından işçilerin kıdem tazminatı hakkında değişikliğe gidilecek bir taslağın hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı. Kısa süre içinde özellikle işçi sendikalarından olmak üzere kamuoyundan çeşitli itirazlar yükseldi, işçiler Türkiye'nin çeşitli kentlerinde tasarıya karşı eylem yapmaya başladı.

Ergene Çevre Koruma Projesi'nin "Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü" merasiminde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mart ayında başlayan, nisanda tüm ağırlığıyla süren, mayıstan itibaren yavaşlayan salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edeceğimize inanıyoruz.

"Büyümeden, istihdamdan asla taviz vermeden hedeflerimize doğru yürümekte kararlıyız."

"Salgına rağmen hamd olsun ilk 5 ayda sadece organize sanayi bölgelerimizde 520 yeni fabrika açıldı."

"Fırsatlar şimşek gibidir. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek için, ülkemizin potansiyelinin tamamını harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da birliğimize sahip çıkmaktan geçiyor. Türkiye'nin son 7 yılında yaşadığı tüm saldırıların birliğini hedef alması bu yüzdendir. Bu günlerde yine birileri çeşitli bahanelerle aynı senaryoyu tedavüle sokmaya çalışıyor. Mesela son dönemde işçiden işverene tüm kesimleri huzursuz edecek asılsız dedikodular yayılıyor. Biz ülkemizin sanayisini, ticaretini, üretimini artırma çabası içindeyken aynı zamanda işverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz.

Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu bu ülkenin Cumurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledip bunu eğer kabine halletsin diyorsanız ha burada art niyet vardır. Kusura bakmayın! Böyle bir art niyete ne cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip bizleri işçimizin ve işverenin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer almışsak bu konuda da aynı şekilde devam edeceğiz."

"Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumumuzu kullanarak ülkemizin küresel düzeyde bir üretim gücü haline dönüştürmek istiyoruz."