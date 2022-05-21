Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı bakanlıklarda görevden alma ve göreve atamalar gerçekleştirildi. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu görevden alındı. Gençlik Ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliği'ne Metehan Başar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevden alındı.

Resmi Gazete'de tebliğ edilen kararlar şöyle: