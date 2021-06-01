661 milyar TL'lik desteğin detayları: Yüzde 80'i borç, hibe edilen kısım 9 milyar TL

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme için yapılan kabine toplantısının ardından, salgın süreci boyunca verilen hibe ve desteklerin 661 milyar TL'ye ulaştığını açıklamıştı. Söz konusu desteğin ise yüzde 80'inin borç olduğu ortaya çıktı. Merkezi bütçeden hibe olarak verilen destek, toplam rakamın yüzde 1,4'ü olan 9 milyar TL olarak kaydedildi.

Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, salgını sürecinde devletin mali desteklerine ilişkin, “Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve destekler” ifadesini kullandı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yayımladığı kamu maliyesi raporunda, 661 milyar TL’nin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, 661 milyar TL’nin 524,3 milyar TL ile yüzde 79,3’ünü "kullandırılan ve ertelenen krediler" oluşturdu.

Raporda, kurumsal kredi paketlerinden kullandırım sayısının 1 milyon 246 bin 881, bireysel tüketici kredi paketlerinden kullandırım sayısı 8 milyon 257 bin olduğu aktarıldı.

524,3 milyar TL'lik kredilerin 351,1 milyar TL'sini kullandırılan krediler oluştururken, 139 milyar TL'sini ertelenen krediler oluşturdu. 70,2 Milyar TL'sini ise vergi, sosyal güvenlik prim ertelemesi oluşturdu.

Merkezi yönetim bütçeden yapılan hibe ödemesi ise toplam desteğin 9 milyar TL'sini oluşturdu.

Merkezi bütçeden 4,4 milyar TL

Sosyal destek programı kapsamında 4,4 milyon haneye toplam 4,4 milyar TL merkezi yönetim bütçesinden destek sağlandı.

4,2 milyar TL de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan sosyal destek programı ödemesi yapıldı. Ayrıca, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Kampanyası kapsamında 2,1 milyar TL’lik ödeme yapıldı.

53,1 Milyar TL İşsizlik Fonu'ndan

Yapılan 661 milyar TL desteğin 53,1 milyar TL'si, işçi ve işveren prim ödemelerinden oluşan İşsizlik Fonu'ndan karşılandı.

Ücretsiz izne çıkarılan toplamda 2 milyon 806 bin kişiye 10,3 milyar TL, kısa çalışma ödemesi kapsamında 3 milyon 768 bin kişiye de 32,9 milyar TL, işsizlik ödeneği kapsamında 5,9 milyar TL, normalleşme kapsamında 4 milyar TL ödendi.

Ayrıca "İlaç, tıbbi malzeme, sağlık personeli ödemeleri" kapsamında merkezi yönetim bütçesinden yapılan 16,9 milyar TL de salgın desteği listesine eklendi.

Listeye eklenen diğer destekler ise şöyle:

Tarımsal üretici ve esnafa verilen hazine faiz destekli kredilere yönelik ilave ödemeler 1,2 milyar TL olduğu açıklandı.

Kısa çalışma, ücretsiz izin uygulamasının SGK prim etkisinin de 21,2 milyar TL olduğu belirtildi.

En düşük emekli maaşının 1500 TL'ye yükseltilmesi için ayrılan 900 milyon TL'lik ek kaynak da listeye eklendi.

1,2 milyon esnafa da toplamda 4,6 milyar TL'lik hibe ödemesi yapıldığı, ayrıca bu rakamın 2021 sonunda 9,9 milyar TL'ye yükseleceği belirtildi.

Vazgeçilen gelir olarak vergi indirimlerinin 26,2 milyar TL olduğu, vergi ve SGK prim ertelemelerinin finansman maliyetinin de 4,0 milyar TL olduğu kaydedildi.