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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLÇE BAŞKANLARIYLA TELEKONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü

06 Kasım 2018 00:03

İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılışının ardından, Sütlüce\'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan burada, yaklaşan yerel seçimler öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığında parti yöneticileri ile istişare toplantısında bir araya geldi. 4 saat süren toplantının ardından İstanbul İl Başkanlığından ayrılan Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüşme yaptı. 

Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden fotoğraflar
- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan\'ın el sallaması
- Detaylar
 

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