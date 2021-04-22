Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi'ne bağlandı: Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 40 ülke liderinin katıldığı İklim Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılarak "Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz." dedi. Erdoğan, "İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İklim değişikliğiyle mücadele bağlamında yapılacak çalışmaların büyük yatırımlar gerektirdiğinin elbette farkındayız. "

Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.

İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir.

Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa'da 2'nci, dünyada 9.'ncu sıradayız. Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz. Açık denizlerde koruma alanları ilan edilme meselesini de gündemimize almak gerektiğine inanıyorum.

Covid-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. 2030'a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir.

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