ABD'nin ev sahipliğindeki İklim Zirvesi başladı; Biden, karbon emisyonunu sıfırlama taahhüdü verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ev sahipliğini yaptığı 40 dünya liderinin katılımıyla gerçekleşen sanal İklim Zirvesi başladı. Biden, ABD'nin 2050 yılında karbon emisyonunu sıfırlama amacı olduğunu söyledi.

İki gün sürecek zirvede, gelecek 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacak.

ABD'nin 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu seviyesine ulaşmayı da amaçladığını vurgulayan Biden, "Ancak Amerika, dünyadaki karbon emisyonunun sadece yüzde 50'sinden daha azını teşkil ediyor. Hiçbir millet bu sorunu tek başına çözemez. Dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden ülkeler olarak adım atmalıyız." çağrısında bulundu.

Liderler ne dedi?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, karbon emisyonunu sıfırlamak için küresel bir koalisyon kurulması, yenilenebilir enerji ve yeşil altyapıya yönelik yatırımların hızlandırılması çağrısında bulundu.

Zirveye katılan Britanya Başbakanı Boris Johnson da ABD Başkanı Biden'ın 2030'a kadar karbon emisyonunu yüzde 50 oranında azaltma hedefini "oyun değiştirici" olarak niteledi. Johnson, Britanya'nın da ABD'yle aynı hedefte olmasından "gurur duyduğunu" söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin karbon emisyonunu 2030'a kadar yüzde 40 ila 45 oranında düşürme hedefi olduğunu açıkladı.

ABD'yle birlikte dünyada karbon emisyonuna en çok yol açan ülkelerden biri olan Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping, 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefleri olduğunu söyledi. Cinping, Çin'in iklim krizine karşı ABD dahil olmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya açık olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karbon emisyonunu düşürmek için yeni düzenlemeler getireceklerini duyurdu. Putin, 2050 hedefinin erişilebilir olduğuna güvendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel gibi dünya liderlerinin yanı sıra, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilk oturumda konuşması bekleniyor.