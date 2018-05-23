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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sofrasına konuk oldu 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın'ın evine gitti

23 Mayıs 2018 01:22

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın\'ın evine gitti. 

Sargın ailesi tarafından kapıda karşılanan Erdoğan çifti, yer sofrasında oruçlarını açtı. Aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, Twitter\'daki hesabından, \"Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından ramazan bereketi hiç eksik olmasın\" paylaşımında bulundu.  Erdoğan çifti, ayrıca Abdil Kırboğa ailesini de ziyaret etti. 


(FOTOĞRAF) 
 

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